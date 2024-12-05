Экс-ректору БФУ Фёдорову снова продлили арест

Бывшему ректору БФУ им. Канта Александру Фёдорову в очередной раз продлили арест. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда в четверг, 5 декабря.
Фёдоров обвиняется в присвоении 18 607 500 рублей. По версии следствия, он начислял незаконные премии за интенсивность труда пятерым сотрудникам университета.
«Постановлением Ленинградского районного суда от 5 декабря 2024 года срок содержания Фёдорову А. А. под стражей продлен на 2 месяца, а всего до 7 месяцев, то есть до 8 февраля 2025 года», — рассказали в пресс-службе.
Постановление не вступило в законную силу.
Александра Фёдорова арестовали летом 2024 года по обвинению по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоении и растрата»). Елена Мялкина — второй фигурант уголовного дела. Как считает следствие, по указанию ректора нескольким сотрудникам каждый месяц выписывали премии от 200 до 400 тысяч рублей, затем деньги через Мялкину передавали Фёдорову.