Эксперт по Сирии объяснил, какую угрозу памятникам древности несут захватившие Алеппо боевики

— Сомнительное утверждение, что в Египте не осталось ничего, но это и правда тот случай, когда основная масса населения, конечно, не связана напрямую не то что с Древним Египтом, а даже, условно говоря, с эллинистическим и римским Египтом. Кроме коптов, использующих в качестве языка богослужения язык, происходящий от языка фараонов и египетских подданных царей Птолемеев. С ними все просто: если ты копт, то ты потомок населения, действительно восходящего к фараонам и к египетской провинции Римской империи, завоеванной в VII веке Арабским халифатом.