FT раскрыла подробности наступления боевиков в Сирии

Возможности обновленной группировки боевиков стали очевидны на прошлой неделе во время ее «дерзкого рейда» по северной Сирии, отмечает издание.
«За последние четыре-пять лет она [»Хайят Тахрир аш-Шам«] превратилась, по сути, в отполированную протовоенную армию», — считает Аарон Зелин, эксперт аналитического центра Washington Institute.
Собственное производство, в частности беспилотников и ракет, позволило ХТШ создать новые угрозы для режима, который не располагает значительными средствами защиты от беспилотников.
В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.
Позднее министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. А 5 декабря сирийские военные сообщили об отступлении за пределы города Хама.
*- прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещенная в РФ террористическая организация