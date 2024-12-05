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FT раскрыла подробности наступления боевиков в Сирии

Наступление военизированных группировок в Сирии под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* (Прим. ред.:прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещенная в РФ террористическая организация) было успешным благодаря серьезной военной реорганизации и поглощению организацией более мелких группировок. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных военных экспертов.

Источник: Reuters

Возможности обновленной группировки боевиков стали очевидны на прошлой неделе во время ее «дерзкого рейда» по северной Сирии, отмечает издание.

«За последние четыре-пять лет она [»Хайят Тахрир аш-Шам«] превратилась, по сути, в отполированную протовоенную армию», — считает Аарон Зелин, эксперт аналитического центра Washington Institute.

Собственное производство, в частности беспилотников и ракет, позволило ХТШ создать новые угрозы для режима, который не располагает значительными средствами защиты от беспилотников.

По словам экспертов, боевики производят беспилотники в небольших мастерских, расположенных в домах, гаражах или переоборудованных складах, и при необходимости используют для этого 3D-принтеры.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Позднее министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. А 5 декабря сирийские военные сообщили об отступлении за пределы города Хама.

*- прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещенная в РФ террористическая организация