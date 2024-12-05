FT раскрыла подробности наступления боевиков в Сирии

Наступление военизированных группировок в Сирии под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* (Прим. ред.:прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещенная в РФ террористическая организация) было успешным благодаря серьезной военной реорганизации и поглощению организацией более мелких группировок. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных военных экспертов.