В Чувашии после заболевания школьников завели дело

На месте работают следователи и криминалисты, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологические экспертизы. Правоохранители отметили, что причина заболевания будет установлена после проведения необходимых исследований. «В ходе осмотра места происшествия следователем обнаружены и изъяты продукты питания, условия хранения которых не соответствовали предъявляемым требованиям. В ближайшее время они будут направлены на бактериологическое исследование», — сообщили в ведомстве.