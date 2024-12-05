В Чувашии после заболевания школьников завели дело

По данным Минздрава Чувашии, 4 и 5 декабря в Аликовскую центральную районную больницу обратились девять детей с признаками кишечного заболевания, из них двоих госпитализировали, остальным помощь оказывается амбулаторно.
«По факту массового заболевания учащихся вотланской общеобразовательной школы [в Аликовском округе] возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание)», — говорится в сообщении.
На месте работают следователи и криминалисты, назначены медицинские и санитарно-эпидемиологические экспертизы. Правоохранители отметили, что причина заболевания будет установлена после проведения необходимых исследований. «В ходе осмотра места происшествия следователем обнаружены и изъяты продукты питания, условия хранения которых не соответствовали предъявляемым требованиям. В ближайшее время они будут направлены на бактериологическое исследование», — сообщили в ведомстве.
К расследованию также будут привлечены сотрудники Росздравнадзора по Чувашии. В ходе следствия будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических правил при организации питания в школе.