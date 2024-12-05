Прокуратура Грузии предъявила обвинение оппозиционеру Элисашвили

Накануне Элисашвили был задержан в Тбилиси за драку, которую он устроил с главой Национального конгресса азербайджанцев в Грузии Али Бабаевым на политической почве. После драки Бабаев попал в больницу, однако его уже выписали.
«Расследованием МВД установлено, что 2 декабря в Тбилиси, на прилегающей к улице Костава территории, А. Э. (Александр Элисашвили — прим. ТАСС) нанес словесное и физическое оскорбление председателю Национального конгресса азербайджанцев и одному из основателей партии “Грузинская мечта — Демократическая Грузия”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, Элисашвили обвиняется по статье о преследовании по политическим мотивам с применением насилия, что подразумевает лишение свободы сроком до трех лет. Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения обвиняемому.
Полиция в Грузии 4 декабря провела масштабные обыски в офисах оппозиционных политических партий и организаций. В результате обысков стражи порядка изъяли в большом количестве пиротехнику, лазерные указки, пульверизаторы, краски, противогазы. По версии следствия, этот инвентарь митингующие использовали против правоохранителей на митингах в Тбилиси у здания парламента в предыдущие дни. В первый день обысков полиция задержала семь человек за организацию и участие в групповом насилии и создание незаконного формирования. Задержаны были также лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия и экс-депутат парламента Грузии Александр Элисашвили. Ранее Служба госбезопасности Грузии заявила, что расследует дело о свержении власти насильственным путем.