Прокуратура Грузии предъявила обвинение оппозиционеру Элисашвили

Полиция в Грузии 4 декабря провела масштабные обыски в офисах оппозиционных политических партий и организаций. В результате обысков стражи порядка изъяли в большом количестве пиротехнику, лазерные указки, пульверизаторы, краски, противогазы. По версии следствия, этот инвентарь митингующие использовали против правоохранителей на митингах в Тбилиси у здания парламента в предыдущие дни. В первый день обысков полиция задержала семь человек за организацию и участие в групповом насилии и создание незаконного формирования. Задержаны были также лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия и экс-депутат парламента Грузии Александр Элисашвили. Ранее Служба госбезопасности Грузии заявила, что расследует дело о свержении власти насильственным путем.