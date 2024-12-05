В Петербурге полиция применила оружие для задержания пьяного водителя

Как информирует ведомство, в четверг днем на Камышовой улице сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить Volvo, водитель которого в ответ попытался скрыться, так что его пришлось преследовать с «мигалками». На требования остановиться лихач не реагировал.
«В соответствии с требованиями ФЗ “О полиции” один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 8 по улице Ильюшина автомобиль удалось остановить. Водитель покинул салон и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за рулем иномарки оказался 44-летний петербуржец с признаками опьянения. При проверке документов выяснилось, что он лишен водительских прав.
«Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства… Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заключили в ГУМВД.
В результате применения табельного оружия пострадавших нет.