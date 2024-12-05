В Петербурге полиция применила оружие для задержания пьяного водителя

«В соответствии с требованиями ФЗ “О полиции” один из преследовавших нарушителя сотрудников полиции произвел предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 8 по улице Ильюшина автомобиль удалось остановить. Водитель покинул салон и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.