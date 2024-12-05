В Удмуртии юриста задержали за обман вдовы участника СВО

«Удмуртские полицейские задержали 43-летнюю жительницу Камбарки Удмуртской Республики. Она подозревается в хищении крупной суммы под предлогом помощи семье погибшего участника СВО в получении единовременной выплаты», — сказала она.
По словам Волк, задержанная работает юристом. Она предложила свои профессиональные услуги вдове военнослужащего. «Под видом оказания правовой помощи в оформлении выплат злоумышленница завладела деньгами потерпевшей в размере 3 млн рублей. Кроме того, она потребовала 870 тыс. рублей за вывоз тела из зоны боевых действий», — добавила она.
Как отметила Волк, злоумышленница была задержана при передаче денег. В ходе обыска по месту ее проживания полицейские изъяли деньги, в том числе валюту.
По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. Подозреваемая арестована.