В Удмуртии юриста задержали за обман вдовы участника СВО

По словам Волк, задержанная работает юристом. Она предложила свои профессиональные услуги вдове военнослужащего. «Под видом оказания правовой помощи в оформлении выплат злоумышленница завладела деньгами потерпевшей в размере 3 млн рублей. Кроме того, она потребовала 870 тыс. рублей за вывоз тела из зоны боевых действий», — добавила она.