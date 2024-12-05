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В Удмуртии юриста задержали за обман вдовы участника СВО

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали жительницу Удмуртии, которая под предлогом юридической помощи похитила у жены погибшего участника специальной военной операции (СВО) 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Удмуртские полицейские задержали 43-летнюю жительницу Камбарки Удмуртской Республики. Она подозревается в хищении крупной суммы под предлогом помощи семье погибшего участника СВО в получении единовременной выплаты», — сказала она.

По словам Волк, задержанная работает юристом. Она предложила свои профессиональные услуги вдове военнослужащего. «Под видом оказания правовой помощи в оформлении выплат злоумышленница завладела деньгами потерпевшей в размере 3 млн рублей. Кроме того, она потребовала 870 тыс. рублей за вывоз тела из зоны боевых действий», — добавила она.

Как отметила Волк, злоумышленница была задержана при передаче денег. В ходе обыска по месту ее проживания полицейские изъяли деньги, в том числе валюту.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. Подозреваемая арестована.