Бывшему ректору БФУ продлили арест

Федоров обвиняется в присвоении и растрате свыше 18,6 млн рублей.
«Постановлением Ленинградского районного суда от 5 декабря 2024 года срок содержания Федорову А. А. под стражей продлен на 2 месяца, а всего — до 7 месяцев, то есть до 8 февраля 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ректор БФУ и его заместитель, проректор по экономике Елена Мялкина, были задержаны 8 июля. По версии следствия, с февраля 2022-го по июнь 2024 года они по незаконной схеме денежных поощрений пяти подчиненных работников присвоили свыше 18,6 млн рублей. На основании материалов УФСБ России по Калининградской области в их отношении возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Оба были впервые взяты под стражу 10 июля.
4 сентября текущего года суд заменил меру пресечения Мялкиной с содержания под стражей на домашний арест.