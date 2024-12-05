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Бывшему ректору БФУ продлили арест

КАЛИНИНГРАД, 5 декабря. /ТАСС/. Суд в Калининграде продлил срок содержания под стражей бывшему ректору Балтийского федерального университета им. Имманиула Канта (БФУ) Александру Федорову до 8 февраля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Источник: Reuters

Федоров обвиняется в присвоении и растрате свыше 18,6 млн рублей.

«Постановлением Ленинградского районного суда от 5 декабря 2024 года срок содержания Федорову А. А. под стражей продлен на 2 месяца, а всего — до 7 месяцев, то есть до 8 февраля 2025 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ректор БФУ и его заместитель, проректор по экономике Елена Мялкина, были задержаны 8 июля. По версии следствия, с февраля 2022-го по июнь 2024 года они по незаконной схеме денежных поощрений пяти подчиненных работников присвоили свыше 18,6 млн рублей. На основании материалов УФСБ России по Калининградской области в их отношении возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Оба были впервые взяты под стражу 10 июля.

4 сентября текущего года суд заменил меру пресечения Мялкиной с содержания под стражей на домашний арест.