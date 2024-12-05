Бывшему ректору БФУ продлили арест

Ректор БФУ и его заместитель, проректор по экономике Елена Мялкина, были задержаны 8 июля. По версии следствия, с февраля 2022-го по июнь 2024 года они по незаконной схеме денежных поощрений пяти подчиненных работников присвоили свыше 18,6 млн рублей. На основании материалов УФСБ России по Калининградской области в их отношении возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате денежных средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Оба были впервые взяты под стражу 10 июля.