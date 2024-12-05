В Италии арестовали монахиню, поддерживавшую связь с мафией

«Монахиня выполняла поручения и обеспечивала контакты с заключенными. Денежный вопрос в этих отношениях не фигурировал, речь шла об обмене услугами», — заявил собеседник агентства.
Под различные меры ограничения свободы попали 25 фигурантов расследования, двое из них помещены под домашний арест. Среди подозреваемых оказались двое местных политиков. Конфисковано имущество на 1,8 миллиона евро. Еще восемь человек были арестованы в ходе параллельной операции карабинеров.
Согласно сообщению Фингвардии, группировка создала «филиал» в провинции Брешии, который занимался «действиями, которые характеризуют объединения мафиозного типа, такие как вымогательство, торговля оружием и наркотиками, отмывание денег, ростовщичество и выгодное взаимодействие между мафией и политикой».