В Италии арестовали монахиню, поддерживавшую связь с мафией

Под различные меры ограничения свободы попали 25 фигурантов расследования, двое из них помещены под домашний арест. Среди подозреваемых оказались двое местных политиков. Конфисковано имущество на 1,8 миллиона евро. Еще восемь человек были арестованы в ходе параллельной операции карабинеров.