У москвички угнали и разбили Maybach за 21 миллион рублей

Известно, что в момент угона 2 декабря автомобиль находился на парковке одной из башен в «Москва-Сити». После этого он был обнаружен в кювете на юго-востоке Москвы в районе Кусковского лесопарка. Угонщик оставил транспортное средство и сбежал с места ДТП.
Владелица дорогостоящего авто призналась, что оставила ключи под колесом. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что москвич украл из автомойки Lamborghini и устроил тест-драйв на 16 часов. В мае также два работника автомойки успели угнать автомобиль клиента и покататься на нем всю ночь.