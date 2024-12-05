У москвички угнали и разбили Maybach за 21 миллион рублей

Известно, что в момент угона 2 декабря автомобиль находился на парковке одной из башен в «Москва-Сити». После этого он был обнаружен в кювете на юго-востоке Москвы в районе Кусковского лесопарка. Угонщик оставил транспортное средство и сбежал с места ДТП.