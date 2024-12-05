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У москвички угнали и разбили Maybach за 21 миллион рублей

У московской бизнесвумен Елены Беренштейн угнали Mercedes Maybach стоимостью 21 миллион рублей. Через три часа его нашли разбитым в кювете на юго-востоке Москвы, пишут «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Известно, что в момент угона 2 декабря автомобиль находился на парковке одной из башен в «Москва-Сити». После этого он был обнаружен в кювете на юго-востоке Москвы в районе Кусковского лесопарка. Угонщик оставил транспортное средство и сбежал с места ДТП.

Владелица дорогостоящего авто призналась, что оставила ключи под колесом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что москвич украл из автомойки Lamborghini и устроил тест-драйв на 16 часов. В мае также два работника автомойки успели угнать автомобиль клиента и покататься на нем всю ночь.