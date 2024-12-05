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В Калининграде вынесли приговор мужчине, который убил и сжег таксиста

КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Суд присяжных в Калининграде проговорил к 20 годам колонии строгого режима жителя региона, который убил и сжег таксиста, сообщила пресс-служба областного суда.

Источник: © РИА Новости

Вердиктом коллегии присяжных было установлено, что ночью 21 сентября 2017 года ранее судимый 54-летний мужчина задушил водителя такси, не желая оплачивать услуги, после этого, чтобы скрыть следы преступления, он облил автомобиль такси с трупом внутри горючей жидкостью и сжег его.

«Сегодня, 5 декабря, на основании вынесенного коллегией вердикта суд постановил обвинительный приговор, которым действия осужденного Л. квалифицированы по части 1 статьи 167, пункта “з” части 2 статьи 105 УК РФ. За совершенные преступления ему окончательно назначено наказание на основании части 5 статьи 69 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей.