В Калининграде вынесли приговор мужчине, который убил и сжег таксиста

Вердиктом коллегии присяжных было установлено, что ночью 21 сентября 2017 года ранее судимый 54-летний мужчина задушил водителя такси, не желая оплачивать услуги, после этого, чтобы скрыть следы преступления, он облил автомобиль такси с трупом внутри горючей жидкостью и сжег его.
«Сегодня, 5 декабря, на основании вынесенного коллегией вердикта суд постановил обвинительный приговор, которым действия осужденного Л. квалифицированы по части 1 статьи 167, пункта “з” части 2 статьи 105 УК РФ. За совершенные преступления ему окончательно назначено наказание на основании части 5 статьи 69 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал.
Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей.