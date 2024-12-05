В Калининграде вынесли приговор мужчине, который убил и сжег таксиста

Вердиктом коллегии присяжных было установлено, что ночью 21 сентября 2017 года ранее судимый 54-летний мужчина задушил водителя такси, не желая оплачивать услуги, после этого, чтобы скрыть следы преступления, он облил автомобиль такси с трупом внутри горючей жидкостью и сжег его.