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В Самарской области трое подростков избили двух знакомых

САМАРА, 5 дек — РИА Новости. Трое подростков жестоко избили двух своих знакомых в Ставропольском районе Самарской области, по факту инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщило региональное СУСК России.

Источник: © РИА Новости

Ранее в соцсетях появилось видео с конфликтом между подростками в ЖК «Мечта» в селе Ягодное. На кадрах видно, как три подростка жестоко избивают двух сверстников и пинают их ногами. По данным очевидцев, напавшие и раньше неоднократно избивали детей разных возрастов и занимались разбоем, однако правоохранительные органы якобы отказывались возбуждать дело.

По версии следствия, 4 ноября трое подростков 2010 и 2011 годов рождения на улице в Ставропольском районе Самарской области из хулиганских побуждений избили двух несовершеннолетних знакомых. Напавшие нанесли мальчикам множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив телесные повреждения различной степени тяжести, сообщили в СК.

«Следственным отделом по городу Жигулевску следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). В настоящее время с участниками конфликта работают следователи», — сообщили в региональном СУСК России.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.