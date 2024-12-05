В Самарской области трое подростков избили двух знакомых

Ранее в соцсетях появилось видео с конфликтом между подростками в ЖК «Мечта» в селе Ягодное. На кадрах видно, как три подростка жестоко избивают двух сверстников и пинают их ногами. По данным очевидцев, напавшие и раньше неоднократно избивали детей разных возрастов и занимались разбоем, однако правоохранительные органы якобы отказывались возбуждать дело.