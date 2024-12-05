Экс-налоговик получил 4 года за разглашение тайны

Суд установил, что фигурант, являясь государственным налоговым инспектором, в 2022 году получил из автоматизированной информационной системы сведения об имуществе коммерческой организации и незаконно передал их своему знакомому.
«Кроме того, фигурант совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в октябре 2023 года получили от представителя коммерческой организации 10 миллионов рублей под предлогом передачи их должностным лицам налоговых органов за сокрытие нарушений в деятельности предприятия и снижение планируемой к исчислению суммы недоимки по налогам и сборам. Часть указанных средств злоумышленники намеревались похитить и распределить между собой», — указывает ведомство.
Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд признал бывшего налогового инспектора виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 183 Уголовного кодекса РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну), частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ему назначено наказание в виде 4 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу.