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Экс-налоговик получил 4 года за разглашение тайны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек — РАПСИ. Советский районный суд города Ростова-на-Дону приговорил бывшего налогового инспектора к 4 годам колонии строгого режима за покушение на мошенничество, посредничество во взяточничестве и разглашение налоговой тайны, сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Суд установил, что фигурант, являясь государственным налоговым инспектором, в 2022 году получил из автоматизированной информационной системы сведения об имуществе коммерческой организации и незаконно передал их своему знакомому.

«Кроме того, фигурант совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в октябре 2023 года получили от представителя коммерческой организации 10 миллионов рублей под предлогом передачи их должностным лицам налоговых органов за сокрытие нарушений в деятельности предприятия и снижение планируемой к исчислению суммы недоимки по налогам и сборам. Часть указанных средств злоумышленники намеревались похитить и распределить между собой», — указывает ведомство.

Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд признал бывшего налогового инспектора виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 183 Уголовного кодекса РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну), частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Ему назначено наказание в виде 4 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.