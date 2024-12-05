Экс-налоговик получил 4 года за разглашение тайны

«Кроме того, фигурант совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в октябре 2023 года получили от представителя коммерческой организации 10 миллионов рублей под предлогом передачи их должностным лицам налоговых органов за сокрытие нарушений в деятельности предприятия и снижение планируемой к исчислению суммы недоимки по налогам и сборам. Часть указанных средств злоумышленники намеревались похитить и распределить между собой», — указывает ведомство.