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В Уфимском районе башенный кран рухнул прямо на дорогу

Под Уфой на дорогу упал строительный кран.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 5 декабря, в Уфимском районе Башкирии произошло ЧП со строительным краном. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел в селе Миловка. Во время транспортировки на строительную площадку жилого комплекса «Миловские просторы» башенный кран рухнул на проезжую часть. К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Никакие здания, сооружения и автомобили повреждений не получили.

К 21:30 кран уже убрали с дороги. Обстоятельства и причина ЧП в настоящее время устанавливается.

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