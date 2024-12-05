«Похитили из номера украшение ценой в 320 тысяч»: жена белорусского теннисиста Егора Герасимова стала жертвой вора в дорогом отеле Санкт-Петербурга

Надолго запомнит свою поездку в Санкт-Петербург в начале декабря жена второй ракетки Беларуси Егора Герасимова. 30-летняя Анна Смолина пострадала от вора прямо в отеле Северной Венеции. Подробности сообщает SPB.KP.RU.
Молодая женщина, приехав в Санкт-Петербург, остановилась в дорогом отеле в самом сердце города — на Вознесенском проспекте, рядом с Исаакиевским собором. Оставив свои вещи в номере, минчанка отправилась погулять по Северной Венеции. А вернувшись вечером, обнаружила, что из ее номера пропали два украшения: серебряная цепочка с крестиком и золотая цепочка с золотым же кулоном с малахитом от известного французского бренда ювелирных украшений. Шок пострадавшей легко представить: ее обворовали прямо в номере гостиницы! К тому же стоимость только одного кулона составила 320 тысяч российских рублей. Гостья из Беларуси немедленно заявила о пропаже в полицию. А силовики сразу возбудили уголовное дело о краже. Долго искать подозреваемого не пришлось.
— Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 20-летнего гражданина Центральной Азии, одного из сотрудников отеля, — сообщили в ведомстве.
Парень отпираться не стал, повинился и рассказал, как все произошло. В его обязанности входит уборка комнат постояльцев в отеле и в номер к Анне Смолиной он также зашел, чтобы его освежить. Когда он наводил порядок в ванной комнате, то заметил украшения, лежащие в шкатулке, и, соблазнившись красивым кулоном, решил их присвоить. Украденные драгоценности он не успел продать: их изъяли и вернули хозяйке.
В общей сложности на то, чтобы раскрыть кражу украшений Анны Смолиной, полицейские Северной столицы России потратили всего одни сутки. Такая оперативность так восхитила жену Егора Герасимова, что она немедленно поделилась своими эмоциями в социальных сетях.
— Если бы вы знали, как оперативно работают правоохранительные органы в РФ. Я в шоке, — написала Анна Смолина.
Добавим, ч то супруг Анны Смолиной — Егор Герасимов является одним из ведущих теннисистов Белоруссии, занимая второе место в рейтинге лучших игроков страны. Он несколько раз участвовал в турнирах Большого Шлема, но дальше второго круга, в том числе на Уимблдонском турнире, ему пройти не удавалось.
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