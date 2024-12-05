«Похитили из номера украшение ценой в 320 тысяч»: жена белорусского теннисиста Егора Герасимова стала жертвой вора в дорогом отеле Санкт-Петербурга

Молодая женщина, приехав в Санкт-Петербург, остановилась в дорогом отеле в самом сердце города — на Вознесенском проспекте, рядом с Исаакиевским собором. Оставив свои вещи в номере, минчанка отправилась погулять по Северной Венеции. А вернувшись вечером, обнаружила, что из ее номера пропали два украшения: серебряная цепочка с крестиком и золотая цепочка с золотым же кулоном с малахитом от известного французского бренда ювелирных украшений. Шок пострадавшей легко представить: ее обворовали прямо в номере гостиницы! К тому же стоимость только одного кулона составила 320 тысяч российских рублей. Гостья из Беларуси немедленно заявила о пропаже в полицию. А силовики сразу возбудили уголовное дело о краже. Долго искать подозреваемого не пришлось.