СК показал нападение подростка из Чечни после критики Кадырова

По данным СК, пятеро подростков выбирали жертв из случайных прохожих, после чего один из фигурантов провоцировал конфликт и затевал драку, а остальные находились рядом, помогая советами или участвуя в избиении. В прошлом сентябре, как выяснили в СК, подростки напали на одного взрослого и семь несовершеннолетних, это произошло в торговых центрах «Дискавери» и «Авиапарк», а также в парке «Ходынское поле» в Москве.