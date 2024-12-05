СК показал нападение подростка из Чечни после критики Кадырова

Следственный комитет (СК) опубликовал видеозапись драки из уголовного дела о хулиганстве, одного из фигурантов которого накануне глава Чечни Рамзан Кадыров назвал невиновным.
По данным СК, пятеро подростков выбирали жертв из случайных прохожих, после чего один из фигурантов провоцировал конфликт и затевал драку, а остальные находились рядом, помогая советами или участвуя в избиении. В прошлом сентябре, как выяснили в СК, подростки напали на одного взрослого и семь несовершеннолетних, это произошло в торговых центрах «Дискавери» и «Авиапарк», а также в парке «Ходынское поле» в Москве.
Глава Чечни накануне назвал одного из фигурантов, 14-летнего чеченского подростка Муслима (Романа) Мурдиева, невиновным. Политик сказал, что «сам лично со всеми разговаривал» и мальчик скоро выйдет на свободу. Он также заявил, что глава СК Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев «сидят не на своем месте».
Опубликованная СК видеозапись длится около минуты. На ней показано несколько случаев избиений людей. Оператор обращается к одному из дерущихся по имени Муслим и советует ему сломать второму человеку ногу, палец или «кинуть его».