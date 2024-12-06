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Главу СНТ «Меркурий» будут судить за хищение земель нацпарка Сочи

Председателя садоводческого товарищества Меркурий Ирину Расторгуеву будут судить за фальсификацию документов на земли Сочинского национального парка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Источник: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Согласно данным следствия, в 2015 году председатель СНТ «Меркурий» совместно с группой лиц предоставила в регистрирующий орган сфальсифицированные документы о наличии прав на земли в целях их хищения из состава Сочинского нацпарка. При этом женщина знала об отсутствии членства в СНТ у других участников преступной группы. Ей также было известно, что земли, покрытые многолетними лесными насаждениями, нельзя использовать в целях ведения садоводства. Ирина Расторгуева, будучи одновременно руководителем риелторского агентства, способствовала подаче в регистрирующий орган подложных документов. В результате земельные участки были незаконно выведены из государственной собственности. Кроме того, действия обвиняемой привели к вырубке около 2 га особо ценных пород реликтового леса (бук, дуб, граб и другие).

Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение в отношении Ирины Расторгуевой по уголовному делу о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело направлено в суд.