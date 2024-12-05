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Женщина-водитель погибла при столкновении с груженой фурой в Крупском районе

В Крупском районе женщина-водитель погибла в лобовом ДТП с фурой.

Источник: Комсомольская правда

В Крупском районе столкнулись легковая машина и груженая фура, на месте погибла женщина-водитель. Подробности смертельного ДТП рассказали в УВД Миноблисполкома.

Смертельная авария произошла на 481-м километре автодороги М-1 в четверг, 4 декабря. Примерно в 15.30 часов водитель легкового «Опель Астра» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в большегруз. При столкновении с груженой фурой водитель иномарки скончалась на месте от полученных травм.

На М-1 под Крупками погибла водитель легковушки, выехавшая под встречную фуру. Фото: УВД Миноблисполкома.

Идет следствие.

Еще в Речице МАЗ ушел в занос на льду, пробил заграждение набережной и упал в Днепр.

И мы писали, что в Гомельской области два смертельных ДТП произошли за одно утро 5 декабря.

Также в Орше женщина-водитель жестко сбила мужчину, который шел по парковке.