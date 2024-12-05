Женщина-водитель погибла при столкновении с груженой фурой в Крупском районе

В Крупском районе столкнулись легковая машина и груженая фура, на месте погибла женщина-водитель. Подробности смертельного ДТП рассказали в УВД Миноблисполкома.
Смертельная авария произошла на 481-м километре автодороги М-1 в четверг, 4 декабря. Примерно в 15.30 часов водитель легкового «Опель Астра» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в большегруз. При столкновении с груженой фурой водитель иномарки скончалась на месте от полученных травм.
На М-1 под Крупками погибла водитель легковушки, выехавшая под встречную фуру. Фото: УВД Миноблисполкома.
Идет следствие.
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