Женщина-водитель погибла при столкновении с груженой фурой в Крупском районе

Смертельная авария произошла на 481-м километре автодороги М-1 в четверг, 4 декабря. Примерно в 15.30 часов водитель легкового «Опель Астра» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в большегруз. При столкновении с груженой фурой водитель иномарки скончалась на месте от полученных травм.