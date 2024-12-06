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Водителя BMW, обвиняемого в убийстве волгоградки, отправили в СИЗО

Центральный районный суд Волгограда 5 декабря рассмотрел ходатайство правоохранителей об изменении меры пресечения мужчине, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

Напомним, что 22 октября 2024 года водитель за рулем BMW сбил 40-летнюю женщину в Дзержинском районе Волгограда. В результате ДТП потерпевшая скончалась.

После этого стражи порядка возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ. В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста с возложением ряда ограничений в целях обеспечения законопослушного поведения.

В период проведения расследования мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Также установлено, что обвиняемый 4 декабря в ночное и утреннее время отсутствовал в месте исполнения меры пресечения. В результате им были нарушены условия домашнего ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В этой связи суд изменил мужчине меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.