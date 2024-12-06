Краснодарца осудят за мошенничество с переездом граждан Украины на Кубань

В Кореновском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Краснодара, обвиняемого в мошенничестве. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере.
«По версии следствия, 25 августа 2024 года на территории “ЭКО Парка”, расположенного на участке местности, прилегающего к 1293 километру автомобильной дороги М-4 “Дон”, вышеуказанный гражданин ввел в заблуждение жителя станицы Платнировской Кореновского района, пообещав оказать услугу по оказанию помощи в переезде родственников последнего из города Чугуева Харьковской области Украины в Краснодарский край», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Краснодарец потребовал за свои услуги 310 тысяч рублей, но при этом и не собирался выполнять обязательства перед жертвой. Деньги мошенник истратил на свои нужды. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Уголовное дело было передано в Кореновский районный суд для подробного рассмотрения. За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.