Краснодарца осудят за мошенничество с переездом граждан Украины на Кубань

Краснодарец потребовал за свои услуги 310 тысяч рублей, но при этом и не собирался выполнять обязательства перед жертвой. Деньги мошенник истратил на свои нужды. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Уголовное дело было передано в Кореновский районный суд для подробного рассмотрения. За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.