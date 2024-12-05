В Таиланде китаец провел трое суток в заброшенном колодце

При падении он получил травмы средней тяжести, которые не позволяли ему попытаться самостоятельно вылезти из колодца. Китаец начал звать на помощь по-китайски. В расположенной неподалеку тайской деревне его крики были слышны, особенно по ночам, но жители деревни не знали китайского и не понимали, кто и что именно кричит. Они приняли доносящиеся из леса звуки, искаженные колодцем, за вопли и стоны привидения, тем более раздавались они не постоянно, а как по часам, примерно раз в час, сообщает телеканал. Никто из жителей деревни не набрался смелости пойти в лес и найти источник звуков.