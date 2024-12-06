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В Тверской области произошел пожар в санатории

В ликвидации огня участвовали 40 человек и 12 единиц техники.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пожар на площади 500 кв. м произошел на территории санатория в деревне Игуменка в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Пожар на кровле столовой на территории санатория произошел в деревне Игуменка Калининского МО Тверской области. Площадь пожара составляет 500 кв. м», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, пострадавших в результате происшествия нет, как и угрозы распространения огня на соседние строения. К тушению привлечены более 40 человек и 12 единиц техники.

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