В Тверской области произошел пожар в санатории

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пожар на площади 500 кв. м произошел на территории санатория в деревне Игуменка в Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«Пожар на кровле столовой на территории санатория произошел в деревне Игуменка Калининского МО Тверской области. Площадь пожара составляет 500 кв. м», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, пострадавших в результате происшествия нет, как и угрозы распространения огня на соседние строения. К тушению привлечены более 40 человек и 12 единиц техники.