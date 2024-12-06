В подмосковном Дзержинске загорелся склад с макулатурой и техникой

В городе Дзержинский Московской области произошел пожар в каркасно-металлическом ангаре, который используется как склад. Об этом сообщило МЧС России через свой Telegram-канал.
По предварительным данным, внутри находились макулатура и погрузочная техника. Возгорание охватило площадь в 1100 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлечены 44 специалиста и 14 единиц техники.
На данный момент информация о пострадавших отсутствует, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, как пожарные в Екатеринбурге потушили огонь в цехе по производству полистирола.