Кровля столовой в санатории горит в Тверской области

Спасатели тушат пожар в селе Игуменка Тверской области. Подробности сообщили представители МЧС РФ в своем Telegram-канале.
По их данным, горит крыша столовой в одном из санаториев. Огонь распространился на площадь 500 квадратных метров.
«Угрозы распространения огня на соседние строения нет», — указано в сообщении.
Также известно, что никто в результате возгорания не пострадал. На месте происшествия работают более 40 специалистов. Они привлекли 12 единиц специальной техники.
Ранее сообщалось о пожаре в городе Дзержинский Московской области. Загорелся каркасно-металлическом ангаре, который используется как склад. Для ликвидации пожара привлечены 44 специалиста и 14 единиц техники.