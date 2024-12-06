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Кровля столовой в санатории горит в Тверской области

Инцидент произошел в деревне Игуменка.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели тушат пожар в селе Игуменка Тверской области. Подробности сообщили представители МЧС РФ в своем Telegram-канале.

По их данным, горит крыша столовой в одном из санаториев. Огонь распространился на площадь 500 квадратных метров.

«Угрозы распространения огня на соседние строения нет», — указано в сообщении.

Также известно, что никто в результате возгорания не пострадал. На месте происшествия работают более 40 специалистов. Они привлекли 12 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось о пожаре в городе Дзержинский Московской области. Загорелся каркасно-металлическом ангаре, который используется как склад. Для ликвидации пожара привлечены 44 специалиста и 14 единиц техники.