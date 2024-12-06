В США предъявили обвинения россиянке, проникшей в самолет без билета

По данным телеканала, 57-летняя россиянка Светлана Дали была задержана ФБР в среду после возвращения в Нью-Йорк и в четверг предстала перед судом. Согласно телеканалу, судья вынес временное постановление о её задержании до пятницы, чтобы она могла попытаться получить залог. Как отмечает телеканал, россиянка во время допроса призналась, что намеренно избегала сотрудников службы безопасности и авиакомпании Delta, чтобы улететь в Париж, не покупая билет.