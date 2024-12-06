В США предъявили обвинения россиянке, проникшей в самолет без билета

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что россиянка смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж, пройдя все пункты контроля без билета. По данным телеканала, в США женщине могло быть предъявлено обвинение в административном правонарушении.
«Россиянке, обвиняемой в проникновении (без билета — ред.) на рейс авиакомпании Delta Air Lines из Нью-Йорка в Париж, предъявлены обвинения (в США — ред.) в сознательном и преднамеренном скрытном проникновении на борт самолёта», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, 57-летняя россиянка Светлана Дали была задержана ФБР в среду после возвращения в Нью-Йорк и в четверг предстала перед судом. Согласно телеканалу, судья вынес временное постановление о её задержании до пятницы, чтобы она могла попытаться получить залог. Как отмечает телеканал, россиянка во время допроса призналась, что намеренно избегала сотрудников службы безопасности и авиакомпании Delta, чтобы улететь в Париж, не покупая билет.