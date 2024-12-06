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Иномарка столкнулась с локомотивом в Хабаровском крае

В г. Комсомольске-на-Амуре на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и автомобиль, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

По предварительным данным, накануне в 18:17 в районе дома 2 улицы Гаражной водитель Toyota Rav4, приближаясь к нерегулируемому железнодорожному переезду, не убедилась в безопасности, выехала на пути, где столкнулась с тепловозом, приближающимся слева.

В результате столкновения никто не пострадал. Водитель авто и машинист тепловоза трезвы.

На месте ДТП работают сотрудники городской Госавтоинспекции. Все обстоятельства устанавливаются.

В Госавтоинспекции по Хабаровскому краю напоминают, что выезд на железнодорожные пути — опасный маневр, который требует от водителя сосредоточенности и максимального внимания. Нарушение правил здесь может привести к тяжелым последствиям, вплоть до гибели водителя и пассажиров транспортного средства.