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В Новосибирске возбуждено дело против директора «СпецТрансСтрой» за хищение 130 млн

Деньги были выделены на выполнение государственных контрактов.

Источник: РИА "Новости"

Следователи Следственного комитета по Новосибирской области подозревают директора компании Сергея Арапова в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

По информации следствия, Арапов и его заместитель Виталий Сукач могли похитить около 87 миллионов рублей, предназначенных для строительства станции водоочистки в Татарске в рамках национального проекта «Чистая вода». Несмотря на запланированный срок сдачи объекта 1 мая 2024 года, работы по возведению станции до сих пор не завершены.

Кроме этого, с мая 2022 года по октябрь 2024 года сотрудники «СпецТрансСтроя» заключили договор субподряда с другой организацией, используя служебное положение для необоснованного завышения стоимости поставляемого насосного оборудования через фиктивные коммерческие предложения. В результате этих действий подозреваемые нанесли серьезный материальный ущерб государству.

Также прокуратура Новосибирской области сообщила о похищении еще 43 миллионов рублей в процессе реконструкции лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ «Вектор», где Арапов также злоупотреблял своими полномочиями. В настоящее время следователи готовят ходатайство в суд о мере пресечения для топ-менеджеров компании.

Компания «СпецТрансСтрой» в последние годы выполняла важные для Новосибирска проекты, включая строительство станции метро «Спортивная» и ремонт Октябрьского моста, однако в обоих случаях подрядчик не справился с задачами, что привело к расторжению контрактов.