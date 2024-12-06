В Новосибирске возбуждено дело против директора «СпецТрансСтрой» за хищение 130 млн

По информации следствия, Арапов и его заместитель Виталий Сукач могли похитить около 87 миллионов рублей, предназначенных для строительства станции водоочистки в Татарске в рамках национального проекта «Чистая вода». Несмотря на запланированный срок сдачи объекта 1 мая 2024 года, работы по возведению станции до сих пор не завершены.