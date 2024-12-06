Мошенники начали массово взламывать Telegram-аккаунты новосибирцев

Жертвами мошенников в Telegram стали сотни жителей Новосибирской области.
Жители Новосибирской области стали жертвами мошенников, которые массово взломали их Telegram-аккаунты обманным путем. Об этом инциденте рассказали Сиб.фм.
Так, неизвестные взламывают аккаунт человека и начинают рассылать сообщения, где указана гиперссылка на подарочную подписку Telegram-Premium.
В результате, как только человек нажимает на ссылку, его автоматически взламывают и действия мошенников повторяются уже с его списком контактов.
В случае взлома рекомендуется незамедлительно поменять пароль от личного аккаунта в мессенджере.
Напомним, что в Новосибирске мошенники стали вовлекать подростков в преступные схемы.