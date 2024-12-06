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Ограбивший ювелирный магазин на 75 тысяч рублей приморец отправился под стражу

Жителю Артема грозит лишение свободы за ограбление ювелирного магазина.

Источник: Комсомольская правда

В Артеме заключили под стражу рецидивиста, подозреваемого в грабеже в ювелирном магазине. Ущерб, который причинил предполагаемый виновник, составил 75 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

В полицию обратилась сотрудница ювелирного магазина, расположенного на улице Фрунзе. По словам женщины, неизвестный под видом покупателя зашел в здание, несколько минут разглядывал изделия на витрине и ушел.

Спустя время он вернулся и попросил сотрудницу показать ему цепочки из золота. Как только изделия оказались за пределами витрины, мужчина схватил их и поспешил скрыться.

Подозреваемым оказался 37-летний житель Артема, его доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Похищенное имущество у него забрали. Было заведено уголовное дело по статье о грабеже, по которой приморцу грозят либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до 4 лет. На время расследования мужчина находится под стражей.

В полиции добавили, что ранее задержанного уже привлекали к уголовной ответственности. Последний раз из мест лишения свободы он освободился в феврале этого года, наказание он отбывал за преступление имущественного характера.