Ограбивший ювелирный магазин на 75 тысяч рублей приморец отправился под стражу

Подозреваемым оказался 37-летний житель Артема, его доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Похищенное имущество у него забрали. Было заведено уголовное дело по статье о грабеже, по которой приморцу грозят либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до 4 лет. На время расследования мужчина находится под стражей.