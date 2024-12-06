Мосгорсуд признал законным приговор экс-вице-президенту ОКР Алешину

По версии следствия, Кравцов начислял зарплату фиктивным сотрудникам, всего было переведено около 14 миллионов рублей в период с 1 января 2015 года по конец 2017 года. Кравцов, Алешин и еще четыре фигуранта обвинялись по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которой — 10 лет лишения свободы.