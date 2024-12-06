Мосгорсуд признал законным приговор экс-вице-президенту ОКР Алешину

Вину бывший чиновник не признал. Ранее Замоскворецкий суд столицы назначил Алешину и четверым его предполагаемым соучастникам условные сроки. С этим не согласились как защита, настаивавшая на оправдании, так и прокурор, потребовавший отправить их всех в колонию на восемь лет.
Прокурор посчитал приговор «чрезмерно мягким».
«Суд первой инстанции не мотивировал должным образом назначение условного осуждения… наказание является несправедливым и несоразмерным содеянному», — сказано в апелляционном представлении.
Единственным фигурантом, получившим реальный срок, стал экс-глава Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александр Кравцов. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы.
Мосгорсуд отклонил доводы обеих сторон процесса.
«Приговор оставить без изменения», — сказано в решении суда. Теперь он считается вступившим в законную силу.
По версии следствия, Кравцов начислял зарплату фиктивным сотрудникам, всего было переведено около 14 миллионов рублей в период с 1 января 2015 года по конец 2017 года. Кравцов, Алешин и еще четыре фигуранта обвинялись по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которой — 10 лет лишения свободы.
Алешин был первым вице-президентом ОКР с 1995 по 2005 год, с 2005 по 2010 год занимал должность вице-президента организации. Пост замминистра спорта, туризма и молодежной политики Алешин занимал с 2008 по 2010 год. С апреля 2010 года был председателем комитета ЮНЕСКО по борьбе с допингом, возглавлял Федерацию плавания СССР (1990−1992) и Всероссийскую федерацию плавания (1992−2006).