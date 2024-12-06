Тигр пришел в популярное туристическое место в Приморье: гуляет у базы отдыха

В Сеть также выложили несколько видео. На них видно, как большой полосатый хищник идет по дороге у жилых домов. Сообщается, что видео засняли камеры на одной из баз отдыха в Андреевке.
Как пишут «Хасанские вести», тигр также заходит в поселок Посьет. Хищника видели на улице Школьной. Из-за этого начало уроков в местной школе перенесли на 9 часов утра — чтобы ученики шли на занятия в светлое время. Родителей просят провожать детей и встречать после занятий.
Тигрицу с котятами также видели на перешейке у Посьета. Ранее сообщалось о встрече с тигром в селе Барабаш.
Напомним, тигры в последнее время довольно часто выходят к людям на Дальнем Востоке. И они не единственные звери, которые выходят из леса — на Камчатке в этом году пришлось спасать нескольких медвежат. Пока счастливый конец лишь у одной истории.
«Сегодня утром, уже в светлое время, тигра видели в Андреевке, на мусорке на улице Ключевой», — пишут в соцсетях местные жители.