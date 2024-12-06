В реке Новосибирска обнаружили остатки нефтепродуктов

В Новосибирске лабораторные исследования показали, что в реке Каменка выявлено высокое содержание нефтепродуктов. Опасных веществ в пробе воды оказалось больше допустимого. Об этом рассказала председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Мария Сидорова.
По данным властей, пробы воды забирались в течение года в восьми точках города. Как показала экспертиза, в речной воде обнаружили высокую концентрацию аммония, нитритов, сульфатов, фосфатов, фторидов. А также фенола и алюминия в весенний период.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в новосибирском Заксобрании решают вопрос сохранения туризма не в ущерб природе. В области хотят развить экологический туризм.