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В реке Новосибирска обнаружили остатки нефтепродуктов

Проба воды оказалась неудовлетворительной.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске лабораторные исследования показали, что в реке Каменка выявлено высокое содержание нефтепродуктов. Опасных веществ в пробе воды оказалось больше допустимого. Об этом рассказала председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Мария Сидорова.

По данным властей, пробы воды забирались в течение года в восьми точках города. Как показала экспертиза, в речной воде обнаружили высокую концентрацию аммония, нитритов, сульфатов, фосфатов, фторидов. А также фенола и алюминия в весенний период.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в новосибирском Заксобрании решают вопрос сохранения туризма не в ущерб природе. В области хотят развить экологический туризм.

экология