Поддельные полисы ОСАГО продавал безработный хабаровчанин

В ходе следствия установлено, что с декабря 2021 года по июнь 2023 года безработный житель Краснофлотского района размещал на популярных сервисах в сети Интернет объявления об оформлении полисов ОСАГО по ценам ниже, чем у страховых компаний. С автолюбителей он брал полную предоплату, которую просил переводить на электронные кошельки.