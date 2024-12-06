Поддельные полисы ОСАГО продавал безработный хабаровчанин

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о серии мошенничеств с продажей поддельных страховых полисов ОСАГО, сообщает ИА AmurMedia.
В ходе следствия установлено, что с декабря 2021 года по июнь 2023 года безработный житель Краснофлотского района размещал на популярных сервисах в сети Интернет объявления об оформлении полисов ОСАГО по ценам ниже, чем у страховых компаний. С автолюбителей он брал полную предоплату, которую просил переводить на электронные кошельки.
Однако никакого отношения к реальным страховым продуктам злоумышленник не имел. Бланки полисов он скачивал в сети Интернет и вносил в них при помощи графических программ данные потерпевших. Соответственно, при дорожно-транспортном происшествии автовладельцы не могли воспользоваться документом. Полученные денежные средства обвиняемый похищал и тратил на личные нужды: выплаты кредитных обязательств и продукты питания.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, в ходе комплекса оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю задержали ранее не судимого 32-летнего жителя Краснофлотского района.
Во время обысков в квартире задержанного и его дачном доме сотрудники полиции изъяли компьютеры, внешние жесткие диски, банковские карты, сим-карты различных операторов сотовой связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Следственной частью СУ УМВД России по г. Хабаровску доказана причастность обвиняемого к 39 противоправным деяниям с ущербом более 400 тысяч рублей. В числе потерпевших жители Хабаровского, Красноярского, Приморского краев и Сахалинской области.
Уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» окончено. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
До оглашения приговора обвиняемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.