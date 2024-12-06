Рабочий упал с высоты при установке новогодней гирлянды в Тулуне

— Это уже второй несчастный случай за неделю, связанный с падением работника с приставной лестницы. Напоминаем, что требования безопасности при работе с использованием лестниц четко регламентированы Правилами по охране труда при работе на высоте, — рассказал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Иркутской области Роман Радушевский.