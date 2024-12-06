Рабочий упал с высоты при установке новогодней гирлянды в Тулуне

В Тулуне произошел несчастный случай с рабочим. Как рассказали КП-Иркутск в Государственной инспекции труда в Иркутской области, 64-летний мужчина получил серьезную травму, когда украшал детский сад к Новому году.
Случилось все 3 декабря 2024. Рабочий устанавливал гирлянду на центральном входе, в какой-то момент потерял равновесие и упал со стремянки прямо на крыльцо, покрытое каменной плиткой.
— Это уже второй несчастный случай за неделю, связанный с падением работника с приставной лестницы. Напоминаем, что требования безопасности при работе с использованием лестниц четко регламентированы Правилами по охране труда при работе на высоте, — рассказал заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Иркутской области Роман Радушевский.
Сейчас собрали специальную комиссию, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Специалисты предпримут необходимые меры, чтобы впредь такого не случалось.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мастер участка из Тайшета предстанет перед судом из-за смерти стажера.