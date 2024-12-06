«Падал тихо, словно призрак»: почти 30 лет назад самолет «Руслан» рухнул на жилой дом в Иркутске

Огромный хвост самолета лежит на пятиэтажке. Вокруг — обломки, пепелище и много людей в форме. Этот кадр, напоминающий фильм-катастрофу, был сделан спасателями в Иркутске 6 декабря 1997 года.
С момента одной из самых страшных авиационных трагедий прошло 27 лет. Военно-транспортный АН-124 «Руслан» рухнул на жилой дом в микрорайоне Иркутск-2. Жертвами случившегося стали 72 человека: 8 членов экипажа, 15 пассажиров, а также 49 человек на земле, из них 14 детей…
Огромный самолет с двумя истребителями Су-27 на борту выполнял рейс Москва — Иркутск — Владивосток — Камрань. Вылетев с аэродрома и едва оказавшись в воздухе, он перешел на резкое снижение. Отказали сразу три двигателя. Очевидцы вспоминали: «Руслан» падал тихо, словно призрак.
Андрей СИНЬКОВ.
Обложка «Комсомольской правды» за 9 декабря 1997 года была посвящена авиакатастрофе в Иркутске.
Пилоты до последнего пытались не задеть жилые высотки, но крыло «Руслана» зацепило двухэтажное деревянное здание. От этого судно развернуло, и в 14:45 АН-124 упал прямо на дом по улице Гражданской, 45, а его хвост остался на пятиэтажке по улице Мира. Погибли все, кто был на борту. Остальные обломки обрушились на здание близлежащего детского дома. В этот момент у 156 дошколят был сончас.
— Дети босиком выбегали на 25-градусный мороз, — вспоминала тогда директор учреждения. — Оставаться в нашем здании было невозможно. Одна половина его выгорела полностью, а другую залили пожарные.
Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Официальной причиной катастрофы назвали чрезмерную перегрузку самолета.
Разлившееся топливо «Руслана» моментально вспыхнуло и начался страшный пожар. Сотрудники МЧС, медики работали на месте авиакатастрофы несколько суток — пытались спасти тех, кому посчастливилось выжить. Александр Левченко вспоминает тот день практически в деталях. Мужчина руководил работами спасателей:
— В детском доме искали девочку два часа. По заявлениям воспитателей, она должна была находиться внутри помещения. По спискам не могли ее проверить. Потом уже выяснилось, что она вышла вместе со всеми. Просто находилась в другом месте. Но мы продолжали ее искать до последнего!
После того как пламя потушили, пожарные продолжали проливать участок, чтобы не дать керосину вспыхнуть вновь. Снос дома по Гражданской и разборка повисшего хвоста заняли почти неделю.
— Местные жители и спасатели объединились, — вспоминал тогда заместитель начальника Управления государственной противопожарной службы Валерий Перфильев. — Пенсионеры мерзли на улице, предлагали пожарным и курсантам, которые стояли в оцеплении, пройти к ним домой погреться, носили горячий чай, пирожки, носки, перчатки.
Пожарные, спасатели и медики работали на месте авиакатастрофы несколько суток. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ.
Позже эксперты объяснят, что причиной трагедии стала экстремальная перегрузка самолета. Однако переговоры экипажа не сохранились, так как бортовые самописцы были сильно повреждены огнем.
Сегодня на месте крушения «Руслана» находится церковь Рождества Христова. Ее установили в 1999 году. И каждый год, 6 декабря, ровно в 14:45 жители микрорайона Иркутск-2 слышат звуки колокола, в память о тех, кто погиб в той страшной трагедии.
«ДЕТИ БОСИКОМ ВЫБЕГАЛИ НА МОРОЗ» ПРИЧИНОЙ СТАЛА ПЕРЕГРУЗКА.