«Падал тихо, словно призрак»: почти 30 лет назад самолет «Руслан» рухнул на жилой дом в Иркутске

Пилоты до последнего пытались не задеть жилые высотки, но крыло «Руслана» зацепило двухэтажное деревянное здание. От этого судно развернуло, и в 14:45 АН-124 упал прямо на дом по улице Гражданской, 45, а его хвост остался на пятиэтажке по улице Мира. Погибли все, кто был на борту. Остальные обломки обрушились на здание близлежащего детского дома. В этот момент у 156 дошколят был сончас.