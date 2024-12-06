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ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в пригороде Воронежа

Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Источник: Аргументы и факты

В Воронежской области, включая пригород Воронежа, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили несколько беспилотников, принадлежащих украинской стороне.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев, отметив, что ситуация находится под контролем дежурных служб.

Режим повышенной опасности в связи с атакой БПЛА был введён в 1:18 по московскому времени и продолжает действовать.

Напомним, в течение минувших суток российским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 101 украинский дрон.