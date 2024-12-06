Цех по утилизации автошин сгорел в Астане

В Астане пожарные предотвратили взрывы в цехе по утилизации автомобильных шин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Цех расположен по улице Коктал в районе Сарыарка. Ночью в цехе произошло горение резиновых изделий, оборудования и деревянных конструкций кровли.
Из охваченного пламенем здания по мере обнаружения отважные пожарные один за другим вынесли два газовых и два кислородных баллона, предотвратив тем самым их взрывы.
Пожар ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.