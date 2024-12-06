В Уфимском районе обнаружили двух убитых лосей

Мужчина на прогулке с собакой увидел в лесу туши двух лосей и сообщил об этом сотрудникам Минэкологии. Как утверждает заместитель главы ведомства Камиль Биргулиев, во время осмотра места ЧП было установлено, что животных убили незаконно. Одним из них была шестилетняя самка, другим — трехлетний самец.