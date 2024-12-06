В Уфимском районе обнаружили двух убитых лосей

В Уфимском районе Башкирии обнаружили убитых лосей. Об этом рассказала пресс-служба Министерства природопользования и экологии республики.
Мужчина на прогулке с собакой увидел в лесу туши двух лосей и сообщил об этом сотрудникам Минэкологии. Как утверждает заместитель главы ведомства Камиль Биргулиев, во время осмотра места ЧП было установлено, что животных убили незаконно. Одним из них была шестилетняя самка, другим — трехлетний самец.
Специалисты оценили причиненный животному миру вред в 640 тысяч рублей. По факту происшествия ведется следствие.
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