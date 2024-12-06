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В детсаду и школе Башкирии выявили «неприемлемые методы воспитания»

В Башкирии школу и детсад заподозрили в «неприемлемых методах воспитания».

Источник: Комсомольская правда

В Гафурийском районе Башкирии в селе Табынское педагога заподозрили в насилии над учеником. В соцсетях разлетелась видеозапись, как мужчина бьет линейкой по голове ученика. Также на «неприемлемые методы воспитания» пожаловались родители воспитанников детского сада.

По факту произошедшего прокуратура республики начала проверку. Ведомство намерено выяснить обстоятельства случившегося и при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Доследственную проверку организовал и Следком республики.

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