В Ангарске разыскивают подозреваемого в хищении денег с банковской карты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
По камерам видеонаблюдения удалось обнаружить подозреваемого в хищении денег с банковской карты в одном из магазинов Ангарска. Мужчину объявили в розыск.
Приметы подозреваемого: возраст 35−40 лет, среднее телосложение, европейский тип лица, рост примерно 175−180 см. Был одет в шапку камуфлированного цвета, куртку и трико черного цвета, серые кроссовки.
О местонахождении разыскиваемого можно сообщить по телефону 8−924−622−39−68, либо в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области стала расти коррупционная преступность, совершенная в составе ОПГ.