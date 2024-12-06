В Ангарске разыскивают подозреваемого в хищении денег с банковской карты

О местонахождении разыскиваемого можно сообщить по телефону 8−924−622−39−68, либо в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу 8 (3955) 53−05−15 , или 02 (с мобильного 102), или в ближайшее отделение полиции.