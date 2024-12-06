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В Ангарске разыскивают подозреваемого в хищении денег с банковской карты

Он попал на камеры наблюдения в магазине.

Источник: ГУ МВД

В Ангарске разыскивают подозреваемого в хищении денег с банковской карты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

По камерам видеонаблюдения удалось обнаружить подозреваемого в хищении денег с банковской карты в одном из магазинов Ангарска. Мужчину объявили в розыск.

Приметы подозреваемого: возраст 35−40 лет, среднее телосложение, европейский тип лица, рост примерно 175−180 см. Был одет в шапку камуфлированного цвета, куртку и трико черного цвета, серые кроссовки.

О местонахождении разыскиваемого можно сообщить по телефону 8−924−622−39−68, либо в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу 8 (3955) 53−05−15, или 02 (с мобильного 102), или в ближайшее отделение полиции.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области стала расти коррупционная преступность, совершенная в составе ОПГ.