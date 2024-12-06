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ТАСС: Акунину грозит новое уголовное дело

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело об уклонении от выполнения обязанностей иноагента грозит писателю Борису Акунину (настоящее имя Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), ранее заочно арестованному за оправдание терроризма и фейки о Вооруженных силах России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«На данный момент есть основания для привлечения Чхартишвили к уголовной ответственности по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что в течение последнего года писатель уже дважды привлекался к ответственности за нарушение правил деятельности иноагента.

В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал Акунина. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). За оправдание терроризма ему грозит до 7 лет лишения свободы, за распространение ложной информации — до 10 лет. Акунин объявлен в международный розыск. Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников.

Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.