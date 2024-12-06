ТАСС: Акунину грозит новое уголовное дело

В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал Акунина. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). За оправдание терроризма ему грозит до 7 лет лишения свободы, за распространение ложной информации — до 10 лет. Акунин объявлен в международный розыск. Ранее писатель в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал, что Киев в ходе нынешнего конфликта не добьется военной победы, при этом оправдал попытки атаковать российские города с помощью беспилотников.