В банном комплексе в Башкирии ребенок застрял в патрубке бассейна

Как рассказали в МЧС по РБ, для того, чтобы вытащить руку, была развернута целая спасательная операция. Специалисты выкачали воду из бассейна, а затем с помощью перфоратора разобрали часть бетонной стены. После шести часов ювелирной работы ребенка освободили и передали родителям.