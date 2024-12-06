В банном комплексе в Башкирии ребенок застрял в патрубке бассейна

Шесть часов спасатели Башкирии вытаскивали застрявшую в патрубке бассейна руку ребенка. Инцидент произошел в одном из банных комплексов республики.
Как рассказали в МЧС по РБ, для того, чтобы вытащить руку, была развернута целая спасательная операция. Специалисты выкачали воду из бассейна, а затем с помощью перфоратора разобрали часть бетонной стены. После шести часов ювелирной работы ребенка освободили и передали родителям.
— Его жизни ничего не угрожает, — добавили в министерстве.
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