Школьники сожгли дом в Иркутской области

В Приангарье двое подросток 10 и 14 лет сожгли дом. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС России по Иркутской области, случилось все в поселке Новоленино в Нукутском районе, школьники забрались в нежилое здание и подожгли вещи.
— Когда огонь начал быстро распространяться, они попытались самостоятельно его потушить, но, к сожалению, их усилия оказались безуспешными. В итоге пожар полностью уничтожил строение. Дело передано в правоохранительные органы, — уточнили в ведомстве.
Пламя охватило 84 квадратных метра, его тушили семь специалистов и две единицы техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. По данным полиции, семья одного из подростков ранее жила в этом доме, съехали около двух лет назад. Школьников нашли, с ними и их родителями проводят профилактическую беседу.
В это время прокуратура региона заинтересовалась произошедшим. Контролируют установление обстоятельств пожара, при наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что предпринимателя могут оштрафовать за непристойную рекламу доставки суши и роллов в Иркутске.