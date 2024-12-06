Школьники сожгли дом в Иркутской области

Пламя охватило 84 квадратных метра, его тушили семь специалистов и две единицы техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. По данным полиции, семья одного из подростков ранее жила в этом доме, съехали около двух лет назад. Школьников нашли, с ними и их родителями проводят профилактическую беседу.