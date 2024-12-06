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В Новороссийске эвакуируют жителей из-за найденной бомбы времен ВОВ

В Новороссийске эвакуируют жителей из-за найденной бомбы времен ВОВ. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

При производстве земляных работ в Южном районе обнаружили немецкую бомбу общего значения. 6 декабря ее планируют обезвредить.

С 9 до 12 часов осуществят транспортировку авиабомбы с места обнаружения на полигон Раевский. Работы будут проводиться в районе улицы Суджукской. В связи с этим частично эвакуируют жителей близлежащих домов.

Информация о необходимости эвакуации будет доведена адресно.

Ранее мы сообщали, что в морском порту Геленджика нашли авиабомбу времен ВОВ. Боеприпас обнаружили во время земляных работ в морском порту на улице Портовой. Для его устранения на место прибыла группа разминирования ОМОН «Шторм-ЮГ».