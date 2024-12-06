В Новороссийске эвакуируют жителей из-за найденной бомбы времен ВОВ

Ранее мы сообщали, что в морском порту Геленджика нашли авиабомбу времен ВОВ. Боеприпас обнаружили во время земляных работ в морском порту на улице Портовой. Для его устранения на место прибыла группа разминирования ОМОН «Шторм-ЮГ».