Пьяный гонщик в Уфе скрывался от погони и врезался в ограждение

Экипаж ДПС попытался остановить на ул. Кирова «Шевроле Авео» в ходе ночного рейда. Однако водитель прибавил газу, началось преследование. На неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал. В итоге на перекрёстке улиц Коммунистической и Кирова он не справился с управлением и врезался в ограждение. Затем бросил автомобиль и пытался скрыться пешком.