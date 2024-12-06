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Пьяный гонщик в Уфе скрывался от погони и врезался в ограждение

Лихача задержали в Бирске.

В городе Бирске пьяный «гонщик», скрываясь от дорожных полицейских, врезался в ограждение, сообщает начальник Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.

Экипаж ДПС попытался остановить на ул. Кирова «Шевроле Авео» в ходе ночного рейда. Однако водитель прибавил газу, началось преследование. На неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке водитель не реагировал. В итоге на перекрёстке улиц Коммунистической и Кирова он не справился с управлением и врезался в ограждение. Затем бросил автомобиль и пытался скрыться пешком.

Сотрудники ГАИ задержали лихача, им оказался 39-летний местный житель. Его освидетельствование показало наличие 1,313 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Составлен ряд административных материалов, в том числе, а вождение в пьяном виде. Автомобиль помещен на спецстоянку.