В суд передано дело жителя Пермского края, зарезавшего знакомого в гостях

Дело в отношении жителя Пермского края, который зарезал своего знакомого в гостях, передано в суд, сообщает региональное СУ СКР.
Речь идёт о преступлении, которое случилось в Добрянке в августе 2024 года. Вечером 16 августа один из местных жителей пришёл в гости к знакомым. В один момент выпивший гость поссорился со своим знакомым и взял в руки нож.
«В состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры нанёс потерпевшему удары ножом в область лица, шеи и груди», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, однако через сутки лечения он скончался из-за полученных травм. После нападения в отношении 38-летнего жителя Добрянки возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Вечером 5 декабря стало известно, что расследование было завершено.
Собранные доказательства направлены для рассмотрения в суд.