В Москве завели дело о бандитизме на участников ОПГ, нападавших на инкассаторов

«Уголовное дело о бандитизме возбудили мои коллеги из ГСУ ГУ МВД России по Москве. Его фигурантами стали ранее задержанные участники организованной группы, которые обвиняются в разбойных нападениях на перевозчиков денежных средств. В отношении задержанных расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 и 209 УК РФ, которые соединены в одно производство», — написала она.
По словам Волк, задержанные — пять иностранцев и один россиянин — с 2021 по 2023 год совершали вооруженные нападения на перевозчиков денег в Москве. При этом применялось огнестрельное оружие, топоры и другие металлические предметы. «Общий ущерб от трех совершенных нападений составил 44 млн рублей», — добавила официальный представитель ведомства.