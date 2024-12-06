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В Москве завели дело о бандитизме на участников ОПГ, нападавших на инкассаторов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи МВД возбудили уголовное дело о бандитизме в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), которые несколько лет нападали на инкассаторов в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Уголовное дело о бандитизме возбудили мои коллеги из ГСУ ГУ МВД России по Москве. Его фигурантами стали ранее задержанные участники организованной группы, которые обвиняются в разбойных нападениях на перевозчиков денежных средств. В отношении задержанных расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 и 209 УК РФ, которые соединены в одно производство», — написала она.

По словам Волк, задержанные — пять иностранцев и один россиянин — с 2021 по 2023 год совершали вооруженные нападения на перевозчиков денег в Москве. При этом применялось огнестрельное оружие, топоры и другие металлические предметы. «Общий ущерб от трех совершенных нападений составил 44 млн рублей», — добавила официальный представитель ведомства.