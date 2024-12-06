В Москве завели дело о бандитизме на участников ОПГ, нападавших на инкассаторов

«Уголовное дело о бандитизме возбудили мои коллеги из ГСУ ГУ МВД России по Москве. Его фигурантами стали ранее задержанные участники организованной группы, которые обвиняются в разбойных нападениях на перевозчиков денежных средств. В отношении задержанных расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 и 209 УК РФ, которые соединены в одно производство», — написала она.