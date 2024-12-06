Утреннее массовое ДТП вызвало километровую пробку в центре Новосибирска

Утром 6 декабря в Новосибирске на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева произошло тройное ДТП, которое спровоцировало значительные затруднения движения. В аварию попали автомобили Ford, Porsche Cayenne и Chery.
По словам очевидцев, наибольшие повреждения получил Porsche Cayenne: у внедорожника сильно разбито левое переднее крыло. На месте происшествия участники ДТП ожидали сотрудников ГАИ. О пострадавших в результате аварии не сообщается.
Километровая пробка на Красном проспекте.
Из-за ДТП движение в сторону центра Новосибирска оказалось серьёзно затруднено. Пробка растянулась на километр — от площади Калинина до места происшествия на пересечении с улицей Писарева.
По информации городской Госавтоинспекции, ДТП было оформлено с материальным ущербом. В результате аварии никто не пострадал.
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