Олбани
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утреннее массовое ДТП вызвало километровую пробку в центре Новосибирска

Пробка растянулась на целый километр, от площади Калинина до улицы Писарева.

Источник: Om1 Новосибирск

Утром 6 декабря в Новосибирске на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева произошло тройное ДТП, которое спровоцировало значительные затруднения движения. В аварию попали автомобили Ford, Porsche Cayenne и Chery.

По словам очевидцев, наибольшие повреждения получил Porsche Cayenne: у внедорожника сильно разбито левое переднее крыло. На месте происшествия участники ДТП ожидали сотрудников ГАИ. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Километровая пробка на Красном проспекте.

Из-за ДТП движение в сторону центра Новосибирска оказалось серьёзно затруднено. Пробка растянулась на километр — от площади Калинина до места происшествия на пересечении с улицей Писарева.

По информации городской Госавтоинспекции, ДТП было оформлено с материальным ущербом. В результате аварии никто не пострадал.

Смертельное ДТП под Новосибирском: погибли девушка и двухлетний ребёнок.