Обманув сотрудников банка, челябинец взял кредит и перевел 1 млн рублей мошенникам

«Он обратился в банк, где оформил кредит на 1 млн рублей под предлогом покупки автомобиля, получил средства и перевел их через банкомат злоумышленникам. Спустя время обратился еще в один в банк и оформил кредитную карту на 100 тыс. рублей и также перевел на указанные мошенниками номера. Позже обратился к своему руководству с просьбой одолжить определенную сумму. Уже руководитель убедил, что его обманывают мошенники и нужно обратиться в полицию», — рассказали в городском УМВД.