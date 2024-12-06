Обманув сотрудников банка, челябинец взял кредит и перевел 1 млн рублей мошенникам

Жертвой дистанционного мошенничества стал 26-летний горожанин.
Ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником оператора сотовой связи и сообщил о том, что заканчивается срок действия договора на обслуживание.
Позже поступило сообщение в мессенджере, в котором указывалось, что осуществлен вход на портал «Госуслуги». Мужчина позвонил на указанный номер. Собеседник заявил, что на его имя пытались оформить три кредита. От челябинца требовалось самому оформить кредит, чтобы «перекрыть заявку» и перевести деньги на «безопасный» счет.
«Он обратился в банк, где оформил кредит на 1 млн рублей под предлогом покупки автомобиля, получил средства и перевел их через банкомат злоумышленникам. Спустя время обратился еще в один в банк и оформил кредитную карту на 100 тыс. рублей и также перевел на указанные мошенниками номера. Позже обратился к своему руководству с просьбой одолжить определенную сумму. Уже руководитель убедил, что его обманывают мошенники и нужно обратиться в полицию», — рассказали в городском УМВД.
Стоит отметить, что мужчина был осведомлен о данном виде мошенничества, но был уверен, что с ним такого не произойдет. Кроме того, на предупреждение банковских работников, что он может иметь дело с мошенниками, ответил отрицательно.
По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).