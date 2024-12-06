На Южном Урале ВАЗ на большой скорости улетел в кювет, где опрокинулся: погиб пассажир

В Челябинской области автомобиль на большой скорости улетел в кювет, где опрокинулся, погиб пассажир, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Увельском районе.
Все произошло на дороге Увельский — Малое Шумаково. Предварительно известно, что 41-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, управлял ВАЗ-2110, который не зарегистрирован в установленном порядке.
Водитель не выбрал безопасную скорость и допустил занос, машина съехала в кювет, где опрокинулась. В результате пассажир 1963 года рождения, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка.