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На Южном Урале ВАЗ на большой скорости улетел в кювет, где опрокинулся: погиб пассажир

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Увельском районе.

В Челябинской области автомобиль на большой скорости улетел в кювет, где опрокинулся, погиб пассажир, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Увельском районе.

Все произошло на дороге Увельский — Малое Шумаково. Предварительно известно, что 41-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, управлял ВАЗ-2110, который не зарегистрирован в установленном порядке.

Водитель не выбрал безопасную скорость и допустил занос, машина съехала в кювет, где опрокинулась. В результате пассажир 1963 года рождения, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка.